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В Удмуртии заключили под стражу начальника отдела ФКУ СИЗО-2

В Глазове заключили под стражу начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-2, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

пресс-служба судов республики. Его арестовали на два месяца, до 5 апреля.

Напомним, следствие считает, что начальник отдела склонил заключенного к действиям, попадающим под пропаганду или демонстрацию нацистской или экстремистской, а также иной запрещенной атрибутики и символики (ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ).

Зэка признали виновным и оштрафовали на 1 тыс. руб. Начальник отдела сделал это, чтобы поднять личные показатели служебной деятельности.

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