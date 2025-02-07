Начальник отдела СИЗО-2 в Удмуртии обвиняется в склонении зэка к правонарушению

Начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 в Глазове обвинили в склонении заключенного к действиям, попадающим под пропаганду или демонстрацию нацистской или экстремистской, а также иной запрещенной атрибутики и символики (ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Следствие считает, что начальник отдела склонил зэка к правонарушению летом 2023 года «путем уговоров и обещаний» для поднятия личных показателей служебной деятельности. В дальнейшем обвиняемый собрал на заключенного административный материал и направил его в суд, после чего зэка признали виновным и назначили штраф.

Возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками СК и отделом безопасности регионального УФСИН.