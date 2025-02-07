Вместо БЦ на участке по ул. Екатерининской, 72, построят жилье

В Перми на участке по ул. Екатерининской, 72, вместо бизнес-центра планируется возвести жилье. Концепцию жилой застройки территории сегодня рассмотрели члены регионального градсовета. Ранее освоением территории возле Театра юного зрителя (ТЮЗ) собиралась заняться компания «Капитель», но теперь у этой площадки сменился девелопер. По данным «Ъ-Прикамье», на градсовете концепцию освоения участка по ул. Екатерининской, 72, презентовали представители нового застройщика - группы «Ракета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СГ «Ракета» Фото: СГ «Ракета»

Известно, что участок под застройку входит в зону ограничений, связанную с расположенными там объектами культурного наследия. На заседании градсовета компания представила три разных концепции освоения участка по ул. Екатерининской, 72, члены совета проглосовали за один из представленных вариантов.

Как указано на сайте ГК «Ракета», в число проектов группы входят строящиеся ЖК «Миниполис Город мечты» в Култаево и «Ракета-дом Беляева» на ул. Беляева, 210, в Перми. Возведением этих объектов занимается ООО СЗ «Миниполис Култаево парк».

Ранее построить БЦ на ул. Екатерининской, 72, собиралось ООО «Капитель». К работам организация так и не приступила. В 2016 году «Капитель» предложила увеличить высоту объекта до 95 м (25 этажей). Городские власти сначала согласовали снятие лимитов по высоте, но потом краевые власти заблокировали этот проект.