За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились на курском направлении более 370 военнослужащих. Также были уничтожены 38 боевых бронированных машин, 11 танков, девять автомобилей, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортера, три артиллерийских орудия, три миномета, три инженерные машины разграждения, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», мостоукладчик, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Это следует из ежедневной сводки Минобороны.

В частности, украинские формирования лишились более 200 человек в ходе восьми контратак в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок Суджанского района. Все они были отражены российскими войсками. Подразделения группировки войск «Север» также ликвидировали 30 боевых бронированных машин, восемь танков, пять боевых машин пехоты, три инженерные машины разграждения, бронетранспортер и мостоукладчик.

В общий состав потерь ВСУ на курском направлении вошли более 58 230 военнослужащих, 1 853 автомобиля, 1 797 боевых бронированных машин, 412 артиллерийских орудий, 348 танков, 251 боевая машина пехоты, 197 бронетранспортеров, 106 станций РЭБ, 46 пусковых установок РСЗО, 37 единиц инженерной и другой техники, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 15 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восемь транспортно-заряжающих машин, командно-штабная машина.

Алина Морозова