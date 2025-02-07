Российские войска сорвали восемь контратак ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» сорвали восемь контратак ВСУ в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинские формирования предприняли «восемь волн атак» ранним утром 6 февраля. Как уточнили в оборонном ведомстве, для этого были задействованы до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения.

В итоге вооруженные силы Украины лишились более 200 солдат и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе 30 боевых бронированных машин, восьми танков, пяти боевых машин пехоты, трех инженерных машин разграждения, мостоукладчика и бронетранспортера.

«Подразделениями группировки проводится зачистка районов, где остались разрозненные группы ВСУ»,— добавили в оборонном ведомстве.

Алина Морозова