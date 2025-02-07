«Единая Россия» приостановила членство в партии ректора УлГТУ Надежды Ярушкиной

Партия «Единая Россия» приостановила членство ректора УлГТУ, члена президиума регионального политсовета Надежды Ярушкиной, в отношении которой возбудили уголовное дело. Об этом сообщает в своем Telegram-канале зампредседателя Заксобрания Ульяновской области, депутат фракции «Единая Россия» Константин Долгов.

«В случае обвинительного приговора суда они будут исключены из партии. “Единая Россия” разделит весь груз ответственности по предъявленным обвинениям, если вина наших однопартийцев будет доказана», — отмечает Константин Долгов.

Вчера, 6 февраля, Надежда Ярушкина стала фигурантом уголовного дела. Ректор и ее заместитель Павел Пазушкин подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Дело может быть связано с фиктивным обучением иностранных студентов. Надежду Якушкину и Павла Пазушкина задержали в аэропорту Ульяновска.

Руфия Кутляева