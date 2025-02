Письмо без грифа «секретно»

ЦРУ могло засветить своих агентов — СМИ пишут о «катастрофе контрразведки». Имена сотрудников рискуют попасть в открытый доступ после того, как ведомство направило в Белый дом незасекреченное письмо с их данными. Об этом стало известно CNN и The New York Times. Действительно ли утечка так опасна? И как это скажется на работе ведомства? Расскажет Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как утверждают американские СМИ, ЦРУ в рамках исполнения указа Дональда Трампа о сокращениях направило правительству список сотрудников, нанятых за последние два года. В нем были указаны имена и первые буквы их фамилий. При этом представитель разведуправления заявил, что ведомство строго придерживается указов президента. Теперь под угрозой не только карьеры спецагентов, но и тысячи связных по всему миру, заявил в эфире CNN специалист по правоохранительным органам Андрю МакКейб: «Если взять в пример китайских шпионов, то они украли столько информации об американцах из медицинских баз и данных автокомпаний, что это позволит им с легкостью пробить человека, имея только имя и инициалы. Они вполне могут получить адрес и другую персональную информацию о человеке.

Теперь сотрудники ЦРУ явно находятся в опасности, но не только они. Давайте вспомним, что одна из задач спецслужб — вербовать агентов за рубежом. И если они видят, что ЦРУ не слишком заботится о защите данных своих кадров, что даст им гарантии собственной безопасности?»

Самая крупная утечка данных в истории ЦРУ, по данным The Washington Post, произошла в 2016-м. Тогда молодой сотрудник с помощью пароля «123ABCdef» смог получить доступ к засекреченной информации и передал ее иностранным агентам. В разведуправлении об инциденте узнали год спустя, когда материалы опубликовал сайт WikiLeaks. Даже если информация из открытого письма не повлияет на работу ЦРУ в этот раз, инцидент негативно скажется на авторитете ведомства, считает бывший сотрудник спецслужб Петр Григорьев: «Естественно, это молодежь, они ничему еще не научились, ничего не знают, не понимают. Чтобы мне решить задачи, нужно 100 перспективных молодых людей, а у меня их 500, и я их увольняю. Вообще даже если малейшая информация просачивается из мира спецслужб в СМИ, это уже треш.

Не должна пресса знать внутреннюю кухню ведомств. Это нарушение классических спецслужбистских канонов».

Американские СМИ настаивают, что личные данные агентов ЦРУ будут особенно уязвимы, если попадут в Департамент государственной эффективности Илона Маска. Однако подобная халатность в работе спецслужб вызывает много вопросов. Вполне вероятно, что это лишь нападки СМИ на Дональда Трампа и его новую команду, считает политтехнолог Павел Дубравский: «Единственные источники, которые про это написали, — это Legacy media, то есть мейнстримные медиа, которые изначально немножко предвзяты по отношению к республиканцу. Но предположим, что это действительно так и Белый дом буквально запросил информацию с фамилиями сотрудников.

Во-первых, это не полные персональные данные, во-вторых, Трамп вообще хочет пересмотреть работу ЦРУ, и поэтому глобально это его не очень беспокоит.

Он хочет всю систему поменять изнутри, и чтобы, возможно, вместо этих людей были другие. Ведь американский лидер помнит, что когда были выборы в 2016-м и 2020-м, открытое письмо против него подписали более 50 специалистов по разведке. И он, конечно же, этого не прощает».

Дональд Трамп начал активную кампанию по борьбе с бюрократией и сокращением штатов в госучреждениях. Источники говорят, что чистки проводят и в ФБР. Ранее Белый дом начал ликвидацию агентства по международному развитию USAID. Финансирование от него, в том числе, получали газета Politico, The New York Times и агентство The Associated Press.

Ульяна Горелова, Иван Корякин