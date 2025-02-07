Подозреваемого в двойном убийства в Сивинском округе задержали в пермском ТЦ

Сотрудники полиции задержали в Перми в торговом центре «Айсберг» подозреваемого в совершении двойного убийства в поселке Северный Коммунар (Сивинский округ), сообщает телеграмм-канал краевого главка МВД. «Благодаря сообщению блительной пермячки, сотрудниками полиции в кафе, расположенном в одном из торговых центров Перми, задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления» - сообщает полиция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД Фото: ГУ МВД

Ранее сообщалось, что 6 февраля в одной из квартир поселка были обнаружены тела 87-летней женщины и ее 53-летнего сына с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным пермских СМИ, главным подозреваемым является 35-летний ранее судимым уроженец Узбекистана Рустам Алтыев. Вероятным мотивом преступления стала ссора с дочерью убитого в минувшие выходные, после чего она ушла от предполагаемого преступника, в тот из мести расправился с ее родственниками и отправился искать в Пермь.