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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве приостановил работу общепита после отравления детей в отеле

Люблинский районный суд Москвы закрыл на 60 дней организацию общественного питания ООО «Квартал+» после отравления шести детей в гостинице в Капотне на юго-востоке столицы. Представителей компании обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ), сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что шесть девочек, проживавших в этом отеле, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Название места не приводится, однако Telegram-канал Shot писал, что речь идет о «Поречье». По его источникам, в отеле пострадали минимум девять детей.

По результатам расследования возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК).

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