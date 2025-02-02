Уголовное дело возбуждено после отравления детей в гостинице в Капотне

Шесть девочек, проживающие в гостинице в Капотне на юго-востоке Москвы, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отправления, сообщила столичная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Название гостиницы в сообщении прокуратуры не приводится, уточняется лишь, что она расположена на ул. 2-й квартал Капотни. Telegram-канал Shot и РЕН ТВ пишут, что речь идет об отеле «Поречье». Пресс-служба управления СКР по Москве сообщила, что в настоящее время следователи изымают из отеля продукты питания. Пострадавших доставили в медучреждение.

Департамент здравоохранения Москвы и Роспотребнадзор также отслеживают ситуацию, проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия. «Ситуация находится на контроле»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе ведомств.