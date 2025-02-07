Власти Кубани направили 56 млн рублей на реставрацию музея Фелицына

В Краснодаре идет реконструкция историко-археологического музея-заповедника им. Фелицына. На обновление здания, сохранение исторической архитектуры и улучшение условий для экспозиций из краевого бюджета направили 56 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Как отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова, первый этап работ уже завершен. Специалисты восстановили кирпичную кладку, декоративные элементы, двери, окна и кованые конструкции. Обновление музея планируют завершить до конца года в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

На время реставрации музей продолжает работать. До 18 мая посетители могут увидеть выставку «Калейдоскоп жизни» художника и скульптора Зураба Церетели, где представлено более 50 произведений, включая эмали, рельефы и скульптуры.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что музей имени Фелицына, объект культурного наследия регионального значения Дом купцов братьев Х. П. и К. П. Богарсуковых, планировали отреставрировать за 29 млн руб. Работы должен был выполнить подрядчик ООО «ЮгСтройСервис».

Нурий Бзасежев