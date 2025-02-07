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1000-рублевую банкноту без Ярославля представят в конце 2025 года

Банк России в конце 2025 года представит обновленную банкноту в 1000 руб., на которой не будет Ярославля. Об этом Центробанк сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Напомним, что сейчас на купюре в 1000 рублей изображены памятник Ярославу Мудрому, часовня иконы Казанской Божьей Матери и церковь Иоанна Предтечи. Центробанк решил обновить банкноту и посвятить ее Приволжскому федеральному округу. Для выбора изображения было запущено голосование, в котором победил производимый в Нижегородской области теплоход на подводных крыльях «Метеор».

Алла Чижова

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