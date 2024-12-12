«Метеор» сменит Ярославль на 1000-рублевой купюре

Виды Ярославля на купюре в 1000 рублей заменит производимый в Нижегородской области теплоход на подводных крыльях «Метеор». Судно победило в голосовании Центробанка по выбору достопримечательностей, которые будут изображены на оборотной стороне банкноты. Об этом сообщили в Центробанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центробанк Фото: Центробанк

Напомним, сейчас на купюре в 1000 рублей изображены памятник Ярославу Мудрому, часовня иконы Казанской Божьей Матери и церковь Иоанна Предтечи. Центробанк решил обновить банкноту и посвятить ее Приволжскому федеральному округу.

Лицевую сторону банкноты с видами Нижнего Новгорода представили в 2023 году, а сейчас выбрали символы округа, которые изобразят на оборотной стороне. Всего было предложено 25 объектов, в голосовании приняли участие почти 700 тыс. человек. Победителем голосования стало судно «Метеор», за него проголосовали 147 тыс. человек, указывается на сайте Центробанка. Напомним, что теплоход «Метеор» в этом году начал курсировать между Нижним Новгородом и Ярославлем.

Второе место занял Дворец земледельцев в Казани, за него отдали голоса 131,5 тыс. человек. Еще 115 тыс. голосов набрал саратовский мост через Волгу, 108 тыс. — памятник Салавату Юлаеву.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами»,— прокомментировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Обновленную купюру представят в конце 2025 года.

Алла Чижова