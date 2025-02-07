Red Wings откроет рейсы из Нижнего Новгорода в Грузию

Авиакомпания Red Wings с 26 апреля откроет рейсы в Батуми из Нижнего Новгорода, вылеты запланированы по субботам в 22:30, а обратно – по воскресеньям в 03:50 по местному времени. С 28 мая вводится еще один рейс в Батуми по средам и в Нижний Новгород – по четвергам. Об этом сообщила авиакомпания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также с 28 апреля Red Wings откроет рейсы в Тбилиси из Нижнего Новгорода по понедельникам в 22:45. Обратные рейсы планируются по вторникам в 04:05 по местному времени. С 5 июня введут дополнительный рейс в столицу Грузии по пятницам. Полеты будут выполняться на SSJ-100.

Ранее Red Wings объявила о возобновлении рейсов из Нижнего Новгорода в Стамбул с 25 апреля.

Владимир Зубарев