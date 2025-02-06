Red Wings возобновит рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода

Авиакомпания Red Wings возобновит прямые регулярные рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода с 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться раз в неделю. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы по пятницам в 22:30 с прибытием в Стамбул в 03:30. Обратные рейсы будут выполняться по субботам с вылетом в 04:30 и прибытием в Нижний Новгород в 09:00. Обслуживать рейсы будет самолет Sukhoi Superjet 100.

Red Wings выполняет полеты из Нижнего Новгорода в Самару, Екатеринбург и Ереван.

Владимир Зубарев