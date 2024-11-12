Более 110 тыс. домов свердловчан собираются газифицировать к 2030 году

К 2030 году в Свердловской области планируют подключить к газу более 110 тыс. частных домов, об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного заксобрания, где рассказал об основных приоритетах бюджетной и налоговой политики региона на 2025-2027 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Губернатор сообщил, что Свердловская область входит в пятерку субъектов России по темпам догазификации. «Техническая возможность создана для более чем 87 тыс. домовладений. Общий объем внебюджетных средств, направленных на реализацию программы, уже составил порядка 12 млрд руб.»,— рассказал глава области.

Напомним, в октябре в регион направили 1 млрд руб. на продолжение программы газификации. Благодаря полученному финансированию, работы по газификации смогут провести в более чем 50 муниципалитетах, сети газораспределения будут прокладывать не только в административных центрах, но и в некрупных поселениях. Летом в программу догазификации 2021-2030 годов дополнительно включили 10 тыс. домовладений.

Ирина Пичурина