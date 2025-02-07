Нижегородская промышленность за четыре года увеличила объем производства на 33%

Объем производства промышленной продукции в Нижегородской области с 2021 по 2024 год вырос на 32,8%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Результаты работы нашей промышленности вызывают настоящую гордость — рост фиксируется четвертый год подряд, несмотря на пандемию и санкции. За это время объем произведенной продукции вырос на треть, что в два раза больше, чем в среднем по стране»,— прокомментировал губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что хорошая динамика наблюдается в отрасли производства автотранспорта, металлургии, химии и нефтехимии. На них приходится почти половина продукции, произведенной в Нижегородской области.

Замгубернатора Андрей Саносян добавил, что один из основных инструментов господдержки сегодня — это льготы для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), особой экономической зоны (ОЭЗ), инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ). Сейчас нижегородское правительство ведет работу над расширением ОЭЗ «Кулибин» и разрабатывает специальную программу льготного кредитования для ее резидентов.

За 2024 год индекс промпроизводства в области составил 103,3%. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, высокие темпы обеспечивают в первую очередь отрасли, ориентированные на импортозамещение и оборонно-промышленный комплекс. Наибольший рост показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 27,3%.

Всего нижегородские предприятия за 2024 год отгрузили продукцию на общую сумму 2,35 трлн руб., что на 16,6% больше в сравнении с 2023 годом. Предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили продукцию на 2,14 трлн руб. (рост на 17,1%).

Галина Шамберина