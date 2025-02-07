Axios: Трамп поручил Управлению общих служб расторгнуть «все контракты со СМИ»

Белый дом поручил ответственному за закупки для правительства Управлению общих служб (GSA) расторгнуть «все контракты со СМИ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Команда GSA, пожалуйста, сделайте две вещи. Отзовите все контракты с Politico, BBC, E&E (Politico) и Bloomberg. Отмените каждый контракт по СМИ только для GSA сегодня»,— приводит портал Axios цитаты из письма, направленного GSA чиновником из администрации президента США Дональда Трампа.

Как пишет Axios, Белый дом принял это решение после того, как глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и его команда обнаружили, что правительственные структуры тратят миллионы долларов на профильную подписку на сервис Politico Pro. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что правительство потратило на подписку на Politico $8 млн за подписку. Она сообщила, что команда Илона Маска «работает над отменой этих платежей».

6 февраля на тему подписок высказался президент США Дональд Трамп. «Левая газетенка под названием Politico, судя по всему, получила 8 млн долларов. Получила ли The New York Times какие-либо деньги? Кто еще получил? Это может стать самым крупным скандалом из всех, возможно, даже самым крупным в истории!» — написал Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social. Параллельно с этим в соцсети X распространились сообщения о том, что газета Politico получала государственное финансирование для публикаций о демократах положительного характера.

Позднее в четверг гендиректор и главный редактор Politico Голи Шейхолеслами и Джон Харрис выпустили совместное заявление, в котором опровергли информацию о том, что ее якобы финансировали американские власти. «Мы никогда не получали никакого государственного финансирования — ни субсидий, ни грантов, ни раздаточных материалов. Ни цента, никогда, за 18 лет»,— написали они.

После прихода в Белый дом Дональда Трампа в США начали проводить политику сокращения госрасходов. Как писала The Washington Post, демонтаж бюрократии продолжает и возглавляемый Илоном Маском департамент эффективности госуправления (DOGE).

Как команда Дональда Трампа сокращает госрасходы — в материале «Ъ».