Прокуратура проверит Wildberries из-за досмотров сотрудников с раздеванием

Прокуратура Московской области проведет проверку маркетплейса Wildberries после жалоб некоторых сотрудников на досмотры с требованием раздеться до нижнего белья. Об этом газете «Ведомости» сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Подмосковья Андрей Малютин. Представитель Wildberries заявил газете, что компания «всегда сотрудничает с правоохранительными органами и окажет им необходимое содействие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как напоминает издание, видео с подобным досмотром сотрудников на одном из складов маркетплейса впервые появилось в соцсетях в июне 2022 года. После проверки тогда было установлено, что на складе незаконно досматривали личные вещи сотрудников. Руководству компании поручили устранить нарушения, но уголовное дело не возбудили.

О возобновлении досмотров с раздеванием работники сортировочных центров Wildberries сообщили в январе текущего года в одном из отраслевых чатов в Telegram. «Ведомости» писали, что работников логистического технопарка «Софьино» просят раздеться до нижнего белья для досмотра на входе.

Эксперт «Актион кадров» Вячеслав Филиппов пояснил, что досмотры с раздеванием обычно не афишируются и не регламентируются в документах компаний из-за спорности процедуры с точки зрения законодательства. По его словам, такие действия могут проводить только уполномоченные лица, например сотрудники полиции. В то же время, отметил господин Филиппов, в компаниях может быть предусмотрена процедура «осмотра» — визуальная проверка личных вещей работника без вскрытия и нарушения их целостности.