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В крови отравившихся детей из Ростова не обнаружили следов алкоголя

В анализах детей, отравившихся в московском отеле «Поречье», не обнаружили следы алкоголя. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на родителей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром, 2 февраля, шестерых детей из Ростова госпитализировали в одну из больниц Москвы с признаками отравления. В настоящее время пятерых уже выписали. Еще одна девочка находится под наблюдением врачей.

«Состояние сейчас уже хорошее, девочки восстанавливаются дома и продолжают лечение»,— прокомментировала мама пострадавшей.

По словам родителей, качество и свежесть продуктов в отеле вызывали подозрение с самого начала. Кроме того, родители утверждают, что иных взаимосвязей между заболевшими, кроме приемов пищи в гостинице, они не нашли. В самом отеле утверждают, что девочки заказывали доставку еды, а в их номерах позже якобы нашли пустые бутылки из-под виски и энергетика.

Пострадавшим диагностировали норовирус — острую кишечную инфекцию.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что дети прибыли в столицу для участия в спортивных соревнованиях. В Москве сотрудники городского Управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

Ева Китаева

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