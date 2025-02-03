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На Дону объем банковских вкладов населения вырос на 25%

В 2024 году объем банковских вкладов дончан вырос на 25%. По этому показателю Ростовская область заняла второе место по ЮФО, сообщает центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Объем вкладов на душу населения в регионе составил 305 тыс. руб. Сбережения дончан в среднем в 5,8 раз превышают их среднемесячный доход.

Для сравнения: к 1 января 2024 года регион находился на 31 позиции с общим объемом вкладов на душу населения всего 245 тыс. руб. и показал рост в 35% за год. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составляло 5,9%.

Первое место по ЮФО занял краснодарский край с общим объемом вкладов в 323 тыс. руб, что на 24% больше показателей прошлого года. Отношение вкладов к среднемесячным доходам жителей региона составило 5,2.

Снежана Стодольская

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