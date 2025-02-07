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В Казани подросток предстанет перед судом за госизмену

17-летний подросток из Казани предстанет перед судом по обвинению в государственной измене и участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

В Казани подросток предстанет перед судом за госизмену

В Казани подросток предстанет перед судом за госизмену

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Казани подросток предстанет перед судом за госизмену

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, летом 2023 года обвиняемый начал общаться в интернете с представителями украинской террористической организации и, следуя их указаниям, передавал информацию о том, где находятся объекты предприятий в Казани. За переданную информацию он получал деньги.

Деятельность подростка была пресечена весной 2024 года, в результате совместных действий сотрудников СУ СК России по Татарстану и региональных управлений ФСБ и МВД.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов

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