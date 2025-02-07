Театрального режиссера Евгению Беркович этапировали в ИК-3 в Костромской области. Об этом в соцсетях сообщили ее адвокаты. О том, что Евгению Беркович этапируют, стало известно 5 февраля, однако тогда не было информации, в какую именно колонию попадет режиссер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Евгению Беркович, так же, как и сценариста Светлану Петрийчук, летом 2024 года приговорили к шести годам лишения свободы. Дело об оправдании терроризма завели из-за постановки «Финист Ясный Сокол».

Пьеса «Финист Ясный Сокол» рассказывает истории женщин, которые в интернете знакомились с приверженцами радикального ислама и уезжали в Сирию. Следствие усмотрело в этой постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Подробнее об этом деле читайте в материале «Ъ» «Ясный финист».

Дарья Астанина