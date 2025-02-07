Юрий Слюсарь передал в зону СВО технику и оборудование

В ходе встречи с участниками специальной военной операции врио губернатора Ростовской области передал партию техники и оборудования. Об этом сообщил Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Воинской части, где служат бойцы из мотострелкового и артиллерийского подразделений, были переданы мотоциклы, квадрокоптеры, детекторы обнаружения беспилотников, FPV-дроны и станции управления ими, автомобильные радиостанции.

Также военные задали вопрос у главы региона о том, как попасть в программу «Время героев».

«Во время общения наши земляки попросили помочь решить некоторые и жизненные вопросы. Будем разбираться в каждой ситуации»,— подчеркнул Юрий Слюсарь.

Ева Китаева