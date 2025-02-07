«Отсутствие денег или занятость владельца не являются для суда уважительными причинами»

С 1 марта в России начнут действовать поправки к Земельному кодексу. В соответствии с ними власти смогут изымать у граждан неблагоустроенные дачные участки. Их собственникам необходимо внимательно изучить поправки. Владельцу стоит учитывать: если он не приведет участок в соответствие требованиям закона, то представители Росреестра вправе обратиться в иском в суд, который может удовлетворить требование и «землю» продадут с публичных торгов, уверена юрист Анна Ландау.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Поправки внесены в ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Радикально законодательство они не меняют: Гражданский кодекс РФ давно имеет в своем составе нормы об изъятии земельных участков, которые не используются по целевому назначению, либо используются с нарушением законодательства РФ (ст. 284–286 ГК РФ).

Однако до сих пор указанные нормы существовали в "вакууме". Не было достаточно отрегулировано специальное законодательство, которое бы определяло конкретные обязанности правообладателей земельных участков, признаки неиспользования, порядок применения мер органами государственного контроля и надзора. Сейчас, надо полагать, этот институт должен заработать.

Если земельный участок приобретен после 1 марта 2025 года, его нужно будет начинать осваивать с момента приобретения прав на него. По тем участкам, которые уже в собственности, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года. Вводится срок для освоения участка, который составляет три года, за исключением случаев, когда для освоения участка необходимо провести его рекультивацию.

Сегодня действует постановление правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года №1482 "О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации". В нем перечислены признаки неосвоенных земельных участков из категории земель сельхозназначения. Перечень таких признаков достаточно обширный, и владельцам таких земель следует внимательно изучить указанный акт.

Полагаю, граждан особо тревожит вопрос о том будут ли изымать земельные участки, на которых выявлены признаки неиспользования.

Изъятию земельного участка предшествуют контрольные (надзорные) мероприятия, предписание о необходимости привести участок в соответствие требованиям закона. И только если правообладатель не отреагирует, его привлекут к административной ответственности, и уполномоченный орган (сейчас это Росреестр) будет вправе обратиться в суд с требованием об изъятии. Нужно понимать: если суд требование удовлетворит, то участок продадут с публичных торгов.

Если у правообладателя земельного участка были объективные причины для того, чтобы не приступать к его освоению в установленные сроки, то он должен известить о таких причинах государственный орган, проводящий проверку. Если дело уже в суде, то необходимо подготовить доказательства для суда о наличии таких причин. При этом причины должны быть уважительными: стихийные бедствия, инвалидность и т. п. Отсутствие денег или занятость владельца не являются для суда уважительными причинами.

Не следует забывать, что в некоторых случаях продажа с публичных торгов захламленного и ненужного собственнику объекта может решить задачу несения бремени содержания ненужного земельного участка, с которым собственник самостоятельно справиться не может».