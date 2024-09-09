ВС Башкирии оставил в силе арест имущества главы УКС Башкирии

Верховный суд Башкирии сегодня оставил в силе решение Советского районного суда Уфы, наложившего арест на имущество начальницы Управления капитального строительства Башкирии (УКС РБ) Инны Иксановой, сообщили "Ъ-Уфа" в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Госпожа Иксанова обвиняется в злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для медучреждений Башкирии на сумму 57 млн руб. (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, с августа по декабрь 2022 года между УКС РБ и подрядной организацией ООО «Медлэнд» были заключены контракты на поставку приборов УЗИ. Поставленное оборудование оказалось контрафактным. Зная об этом, Инна Иксанова не отказалась от исполнения условий контракта, «опасаясь негативных последствий по службе», и дала указание принять медтехнику, которая так и не была введена в эксплуатацию.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 8 августа Советский райсуд Уфы, который ранее отправил госпожу Иксанову под домашний арест, изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. В конце августа Верховный суд Башкирии оставил в силе эту меру пресечения.

Майя Иванова