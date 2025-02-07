Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославская владелица приюта для животных услышала приговор за наркотики

В Ярославской области суд приговорил 63-летнюю жительницу Ростовского района к 14 годам исправительной колонии за организацию нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Предыдущая фотография

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

Суд установил, что весной 2023 года жительница вместе с односельчанином изучила схемы производства наркотиков, купила оборудование и прекурсоры и сделала в одной из комнат своего дома лабораторию для кустарного производства наркотиков. Всего было произведено более 1 кг наркотиков, часть планировалась к сбыту, другая — для личного потребления.

Жительницу Ростовского района признали виновной по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств).

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что обвиняемая является владелицей приюта, которая содержала больше 15 собак, двух лошадей, кошек и кроликов. По словам подсудимой, наркотиками она занялась, чтобы прокормить животных.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...