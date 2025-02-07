Ярославская владелица приюта для животных услышала приговор за наркотики

В Ярославской области суд приговорил 63-летнюю жительницу Ростовского района к 14 годам исправительной колонии за организацию нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Суд установил, что весной 2023 года жительница вместе с односельчанином изучила схемы производства наркотиков, купила оборудование и прекурсоры и сделала в одной из комнат своего дома лабораторию для кустарного производства наркотиков. Всего было произведено более 1 кг наркотиков, часть планировалась к сбыту, другая — для личного потребления.

Жительницу Ростовского района признали виновной по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств).

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что обвиняемая является владелицей приюта, которая содержала больше 15 собак, двух лошадей, кошек и кроликов. По словам подсудимой, наркотиками она занялась, чтобы прокормить животных.

Алла Чижова