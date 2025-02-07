ГУП «ТЭК СПб» построило в поселке Парголово современную котельную на 46 МВт

В Выборгском районе Петербурга завершили многоэтапное строительство современного энерготехнического объекта в Парголово — на Михайловской дороге возведена новая блок-модульная газовая котельная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, в 2022 году ГУП «ТЭК СПб» построило первый блок-модуль с тепловой нагрузкой 10 МВт и подключило к источнику часть новых потребителей. Позднее, по мере ввода в эксплуатацию новых ЖК, предприятие постепенно наращивало тепловую нагрузку котельной — там смонтировали второй блок-модуль, строительство которого позволило увеличить общую установленную мощность котельной до 46 МВт.

В настоящий момент время работу источника обеспечивают пять котлов. Котельная полностью автоматизирована и функционирует без постоянного присутствия персонала, пояснили в комитете Смольного. Тепло и горячую воду от котельной уже получают девять зданий, в том числе жилые дома, детский сад на 280 мест и школа для 1,5 тыс. учеников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году году специалисты ресурсоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» в рамках технологического присоединения проложили в Петербурге в общей сложности почти 16 с половиной километров тепловых сетей.

Андрей Цедрик