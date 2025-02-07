В Челябинске одной средней зарплаты хватит на 15 свиданий

В Челябинске в феврале 2025 года средняя стоимость свидания, включающего в себя поход в ресторан и цветы, составила 4,9 тыс. руб. На одну зарплату жители смогут побывать на таких встречах 15 раз, сообщает пресс-служба 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди городов страны с населением более 600 тыс. человек Челябинск находится на 22 месте по стоимости свидания. Примечательно, что цены на букет и ужин в ресторане отличаются немного. Если цветы стоят 2,2 тыс. руб., то поход в заведение дороже на 500 руб. Из-за роста зарплат местные жители могут позволить себе на одно свидание больше, чем год назад.

Виталина Ярховска