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Сочи вошел в топ направлений для длительного отдыха в феврале

Сочи занял пятое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха в феврале. В среднем путешественники бронируют номера на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения — 3,1 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Первое место получил Железноводск, в котором предпочитают оставаться в среднем на девять ночей. Ночь размещения обойдется туристам в среднем в 2,6 тыс. руб.

За ним следует Ейск. Курорт занял второе место со средней продолжительностью поездки в семь дней. Одна ночь размещения в среднем стоит 1,2 тыс. руб.

Закрывает топ-3 популярных направлений для длительного отдыха в феврале Кисловодск. В городе туристы планируют провести в среднем шесть ночей, одна из которых в среднем стоит 3,1 тыс. руб.

Шестое место получила Красная Поляна. На горнолыжном курорте Сочи туристы предпочитают проводить в среднем пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 8,8 тыс. руб.

Мария Удовик

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