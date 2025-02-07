«Есть подозрение, что кто-то допустил фальстарт»

Мирный план Дональда Трампа не будет презентован на Мюнхенской конференции по безопасности, об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Цель Вашингтона — максимально изучить соответствующие предложения участников форума. Тем временем российский МИД заявил о неприемлемости временного перемирия в украинском конфликте. Подобный вариант неофициально рассматривается как главный. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что мирный процесс в очередной раз забуксовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Кит Келлог опроверг, вернее, скорректировал сообщение агентства Bloomberg о том, что он огласит план президента США по украинскому урегулированию на Мюнхенской конференции по безопасности, то есть совсем скоро. Столь важный документ может обнародовать лично Дональд Трамп. Задача же спецпосланника обсудить с широкой международной общественностью возможные решения в этом направлении, пути выхода из кризиса. После этого он, вероятно, поедет в Киев, а, может быть, в Москву для дальнейшего согласования документа. Кроме того, Кит Келлог дал понять, что вопрос с ядерным оружием для Киева, о чем ранее говорил президент Владимир Зеленский, обсуждаться не будет ни при каких условиях, однако Украина станет главной темой в Мюнхене.

На этом фоне, судя по всему, намечается активизация боевых действий. В страну прибыли первые французские истребители Mirage 2000, а также новые F-16 из Нидерландов. Сколько таких машин поставлено, не сообщается, но информация подтверждена официальными источниками. Есть такое подозрение, что кто-то допустил фальстарт. Похоже, что никакого плана по-прежнему нет. И надеждам на то, что вот прямо сейчас, буквально на следующей неделе произойдет прорыв, не суждено сбыться.

Единственный малый повод для оптимизма состоит в том, что диалог между Россией и США действительно имеет место. И даже есть точки соприкосновения, косвенное подтверждение тому — пассаж о ядерном оружии.

Однако это, похоже, единственное направление, по которому есть относительный консенсус. А если так, то оглашать конечный план не имеет никакого смысла. Зачем, если Кремль его сразу отвергнет? Тогда это будет пустым сотрясанием воздуха. Обострение конфликта выглядит прямым следствием того, что согласия нет, а есть попытка надавить на оппонента, чтобы улучшить переговорные позиции. При этом в основном с российской стороны пошли разговоры о возможной скорой встрече двух президентов. Тактика Москвы понятна — попробовать убедить Дональда Трампа в неадекватности Зеленского и в том, что вести дела с ним нельзя. Нужно принимать условия РФ, и тогда США не пожалеют: будут им и ресурсы, и редкоземельные металлы, и все что угодно. Однако западная пресса пишет, что американский лидер занял жесткую позицию в отношении России. Впрочем, все может враз поменяться, ничего не поделаешь — в такое время живем.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе