Свердловчане чаще всего летали на отдых в январе в Сочи и на Пхукет

В январе пассажиры аэропорта Кольцово в Екатеринбурге чаще всего выбирали для отдыха Сочи и Минеральные Воды, Пхукет (Таиланд), а также Дубай и Шарджу в ОАЭ, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сочи остался самым популярным курортным направлением: туда полетели более 49 тыс. человек, что немного больше показателей прошлого года — около 47 тыс. пассажиров. Второе место разделили Пхукет и Дубай: каждое из этих направлений привлекло более 18 тыс. путешественников. Около 16 тыс. туристов в январе решили отправиться в Минеральные Воды, в пятерку популярных направлений также вошла Шарджа, где отдохнули свыше 13 тыс. уральцев.

Напомним, в ноябре авиакомпания Azur Air увеличила число рейсов по курортным направлениям в Азию и на Ближний Восток из Екатеринбурга. Рейсы на Пхукет стартовали с 4 ноября, в Хургаду (Египет) — с 12 ноября.

Ирина Пичурина