В Кургане подорожало строительство поликлиники до 828 млн рублей

Государственное бюджетное учреждение «Кургангазсеть» обновило контракт на строительство областной клинической больницы в Кургане. Стоимость работ увеличилась с 788,7 млн до 828,1 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Строительство восьмиэтажной поликлиники началось в 2022 году. Тогда контракт на выполнение работ «Кургангазсеть» заключила с ЗАО «Курганстальмост». Подрядчик победил в аукционе с ценовым предложением в 788,7 млн руб. Строительство планировалось закончить 31 июля 2024 года, но сроки перенесли на 1 октября 2025-го.

Согласно техзаданию, поликлиника появится на улице Томина,63. Она будет состоять из восьми этажей, 750 помещений для консультаций и 127 мест для стационара. В здании также расположат лифты, буфет, палаты и уборные. Общая площадь здания — более 12,6 тыс. кв. м.