«Башкирское речное пароходство» вывели из перечня стратегических предприятий

АО «Башкирское речное пароходство» исключено из перечней стратегических компаний Башкирии. Соответствующий указ главы республики Радия Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Изменения вносятся в раздел «Транспорт» приложения к указу президента Башкирии от 11 ноября 2003 года.

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В перечень, после многочисленных изменений, входят, в том числе, ГУПы: «Башкирское издательство "Китап"», кинотеатр «Родина», «Башкирские художественные промыслы "Агидель"», акционерные общества: ОАО «Башспирт», ПАО «Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"», АО «Башкирская содовая компания». В разделе «Связь» — ПАО «Башинформсвязь» и АО «Спутниктелеком». В разделе «Финансы, кредит, страхование» — АО «Региональный фонд». В разделе «Транспорт» остались АО «Международный аэропорт "Уфа"» и АО «Стерлитамакские железные дороги».

По данным Rusprofile, «Башкирское речное пароходство» зарегистрировано в августе 2005 года. Оно создано путем выделения из АО «Бельское речное пароходство», ликвидированного в декабре 2011 года после банкротства.

БРП также находилось в процедуре банкротства с августа 2016 года по июнь 2020 года, в результате которого лишилось почти всего своего имущества и сотрудников. Заниматься речной перевозкой грузов и пассажиров оно не может и не получает выручки на протяжении восьми лет. Предприятие завершило 2023 год с нулевой выручкой, убыток составил 4,2 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в пояснении к проекту указа, разработанному министерством земельных и имущественных отношений республики, отмечалось, что «Башкирское речное пароходство» не соответствует критериям отнесения к категории стратегических, так как не обеспечивает стратегических интересов в области экономической безопасности республики, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан.

Майя Иванова