Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:15

В Перми и Кунгуре из-за нарушения санитарных норм закрыли дискаунтеры «Светофор»

Судебные приставы, исполняя судебные решения, приостановили деятельность магазинов сети «Светофор» в Перми и Кунгуре. Как сообщают в пресс-службе краевого ГУФССП, ранее Роспотребнадзор проводил проверку в отношении компании «Торгсервис 59», управляющей магазином «Светофор» на ул. КИМ, 75. Ведомство выявило нарушения санитарных требований, влекущие встречные или перекрестные потоки сырой и готовой к употреблению пищевой продукции, некачественное мытье и обработку инвентаря и оборудования, недобросовестную уборку помещения фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

Выявленные нарушения могли привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди населения. Поэтому суд признал ООО «Торгсервис 59» виновным в совершении административного правонарушения (ст. 6.3 КоАП РФ) и постановил на 30 суток приостановить деятельность магазина. Соответствующий исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району краевого ГУФССП. Сразу же после возбуждения исполнительного производства приставы выехали в торговую точку, опечатали кассы и двери помещений. Руководство магазина предупредили об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

Аналогичные нарушения санитарных норм были выявлены еще в одном магазине «Светофор». В результате сотрудники отдела судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам регионального ГУФССП приостановили деятельность магазина «Светофор» в Кунгуре, на ул. Просвещения, 1б, стр. 1. Согласно постановлению суда эта торговая точка закрыта на 90 суток.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...