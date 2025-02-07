В Перми и Кунгуре из-за нарушения санитарных норм закрыли дискаунтеры «Светофор»

Судебные приставы, исполняя судебные решения, приостановили деятельность магазинов сети «Светофор» в Перми и Кунгуре. Как сообщают в пресс-службе краевого ГУФССП, ранее Роспотребнадзор проводил проверку в отношении компании «Торгсервис 59», управляющей магазином «Светофор» на ул. КИМ, 75. Ведомство выявило нарушения санитарных требований, влекущие встречные или перекрестные потоки сырой и готовой к употреблению пищевой продукции, некачественное мытье и обработку инвентаря и оборудования, недобросовестную уборку помещения фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками.

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Выявленные нарушения могли привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди населения. Поэтому суд признал ООО «Торгсервис 59» виновным в совершении административного правонарушения (ст. 6.3 КоАП РФ) и постановил на 30 суток приостановить деятельность магазина. Соответствующий исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району краевого ГУФССП. Сразу же после возбуждения исполнительного производства приставы выехали в торговую точку, опечатали кассы и двери помещений. Руководство магазина предупредили об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

Аналогичные нарушения санитарных норм были выявлены еще в одном магазине «Светофор». В результате сотрудники отдела судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам регионального ГУФССП приостановили деятельность магазина «Светофор» в Кунгуре, на ул. Просвещения, 1б, стр. 1. Согласно постановлению суда эта торговая точка закрыта на 90 суток.