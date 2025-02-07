В Ярославле упростили вырубку деревьев под федеральные объекты

В Ярославле для строительства федеральных объектов вырубка деревьев может проводиться без возмещения стоимости восстановления. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Изменения внесены в «Положение о вырубке и пересадке зеленых насаждений на территории города Ярославля». Дополнен пункт, который устанавливает случаи, когда может быть принято решение о вырубке зеленых насаждений без оплаты восстановительной стоимости.

Такое решение теперь может быть принято в отношении «объекта капитального строительства федерального значения, которое осуществляется на основании разрешения на строительство, выданного подведомственному федеральному органу власти федеральному учреждению (предприятию)».

Ранее рубка без оплаты разрешалась при строительстве муниципальных и региональных объектов, а также при санитарных рубках и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Антон Голицын