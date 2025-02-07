Компании Петербурга в 2024 году чаще всего отказывали в работе из-за недостатка навыков

Наиболее частой причиной отказа в устройстве на работу в компании Санкт-Петербурга в 2024 году стало несоответствие навыков и квалификации соискателя требованиям вакансии. Основные причины отказа «Ъ-СПб» перечислили в пресс-службе облачной CRM-системы Talantix.

В 38% случаев именно недостаток навыков стал причиной отказа в трудоустройстве. Чаще всего этот аргумент использовали при наеме программистов (9%) и менеджеров по продажам и по работе с клиентами (8%). Из-за гостинга (соискатель перестает выходить на связь после оффера или не приходит в первый рабочий день) компании не дали положительный ответ после 12% собеседований. Из-за возраста петербургские организации отказали в 8% случаев.

«Некоторые работодатели по-прежнему вводят негласный возрастной ценз при найме, однако это однозначно проигрышная тактика. В ситуации дефицита кадров и жесткой конкуренции за людей среди работодателей необходимо отказываться от неоправданных ограничений, в том числе — по возрасту», — заявила директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина.

Аналитики выявили, что в 7% случаев соискатели сами отказывались от предложений. Несовпадения условий работы вынудили отказать в 7% собеседований, с заработной платой — 5%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на курьеров в 2024 году вырос на 23% в Петербурге.

Татьяна Титаева