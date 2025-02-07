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Ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми вновь начала работу

Ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые в Татарстане вновь начала работу с сегодняшнего утра. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по Татарстану.

Ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми вновь начала работу

Ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми вновь начала работу

Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ

Ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми вновь начала работу

Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ

Переправа через Волгу открылась в 6:00 и будет функционировать круглосуточно для автомобилей массой до 2,5 тыс. тонн. Для пешеходов на переправе рекомендуется использовать отдельную дорожку для движения.

МЧС рекомендует водителям выезжать на лед медленно, без резких толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Также перед выездом на лед следует отстегнуть ремни безопасности. На переправе запрещено останавливаться, разворачиваться, обгонять другие автомобили и заправлять транспорт горючим. Необходимо избегать нагрузки, превышающей грузоподъемность льда, не рекомендуется передвигаться при плохой видимости, такой как туман или пурга.

В Татарстане все три ледовые переправы были закрыты для движения 28 января. Движение было приостановлено до наступления благоприятных погодных условий.

Влас Северин

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