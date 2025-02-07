Задержанная ФСБ женщина рассказала, как готовилась взорвать российского военного

Задержанная в Севастополе женщина, подозреваемая в работе на украинские спецслужбы, призналась, что получила $1 тыс. от СБУ. По версии правоохранителей, ее завербовали и дали задание установить взрывчатку в кабинете российского военнослужащего. Это следует из видео ее допроса сотрудниками ФСБ.

Женщина рассказала, что ее завербовали в украинском посольстве в Чехии, а позже дали ей псевдоним Леся. По словам подозреваемой, она прошла специальную проверку на полиграфе в Киеве. Потом ее отправили на обучение минно-взрывному делу, конспирации, стрельбе и наблюдению. Для связи с куратором она использовала почту Google и общалась с ним через черновики сообщений.

В 2023 году задержанная поехала в Севастополь, где вступила в добровольческий отряд БАРС. Ей приказали наблюдать за солдатами и передавать информацию СБУ. Позже подозреваемая должна была заложить взрывчатку в кабинете российского военнослужащего и через Турцию вернуться на Украину. На выполнение задания ей дали 12 часов. Однако совершить теракт женщина не успела, ее задержали сотрудники ФСБ.

О задержании четырех женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону ФСБ сообщила сегодня. По информации службы, задержанные были завербованы Киевом для проведения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса. В ходе обысков у них изъяли взрывчатку, детонаторы и средства связи с кураторами.