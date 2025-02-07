Проект пляжа на озере Нижнее Кривое в Тюмени разработают в течение 2025 года

В Тюмени разработать проект нового городского пляжа на озере Нижнее Кривое планируют в течение 2025 года, сообщили «РБК-Тюмень» в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В настоящее время вносятся изменения в градостроительной документации, а также готовится закупка для обследования территории и водного объекта. Проект благоустройства будет представлен жителям на общественные обсуждения после подготовки, а работы по созданию пляжа запланированы на 2025-2026 годы. На нем будет предусмотрен песчаный пляж, зоны отдыха и релаксации, спортивные площадки, детская игровая зона, зона для пикников и парковка, также на его территории будут организованы пункты проката, медпомощи и спасательной службы, душевые кабины, туалеты и точки питания.

Напомним, в конце октября мэр Тюмени Максим Афанасьев объявил, что пляж собираются создать на Салаирском тракте, общая площадь составит 1,6 га. В прошлом году управа Центрального административного округа оформила право постоянного бессрочного пользования земельным участком и получила право на использование смежного участка.

Ирина Пичурина