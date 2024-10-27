В Тюмени планируют обустроить городской пляж на Нижнем Кривом озере

В Тюмени планируют создать городской пляж на Салаирском тракте, написал в своем Telegram-канале мэр города Максим Афанасьев. Он будет располагаться рядом с озером Нижнее Кривое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

«Пейзажи в этом месте поистине прекрасны и придутся по душе многим»,— написал он.

Озеро находится на 10-м км Салаирского тракта, по дороге к Верхнему Бору. Общая площадь пляжа составит 1,6 га, на нем будет удобный песчаный подход к воде, рядом с ним есть зеленая зона.

В следующем году планируется разработать концепцию пространства, а к благоустройству приступить в 2026 году. Сейчас управа Центрального административного округа оформила право постоянного бессрочного пользования земельным участком и получила право на использование смежного участка.

Напомним, в Тюмени планируют построить самый большой каток в УрФО. Он будет сделан в форме сердца, площадь льда составит 6,5 тыс. кв. м, а зоны развлечений — 3,5 тыс. кв. м.

Анна Капустина