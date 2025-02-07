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В Омске сына и мать осудили за сбыт поддельного алкоголя и сигарет

Октябрьский райсуд Омска вынес приговор сыну и матери по делу о незаконном сбыте контрафактной элитной алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщило УФСБ России по Омской области.

Как установило следствие, в июле 2023 г. фигуранты дела организовали сбыт немаркированной алкогольной продукции и сигарет в особо крупных размерах. Сотрудниками регионального управления ФСБ было изъято более 150 тыс. бутылок контрафактного алкоголя и более 40 тыс. пачек табачной продукции на общую сумму 55 млн руб.

Суд признал омичей виновными в совершении преступлений по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта товаров и продукции без маркировки), ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции), ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака).

Сын получил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 1 млн руб., мать — два года условно с двухлетним испытательным сроком. В законную силу приговор не вступил.

Михаил Кичанов

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