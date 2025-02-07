Центр Ростова частично остался без света из-за нарушения в сети

Вечером, 6 февраля, произошло технологическое нарушение в сети, что привело к отключение электроэнергии у потребителей в центре города. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Нарушение в сети смежной сетевой организации привело к частичному отключению света на ул. Большая Садовая, пер. Халтуринский, ул. Согласия, ул. Пушкинская, ул. Максима Горького, пер. Братский, пер. Доломановский, ул. Красноармейская.

Также из-за технологического нарушения в сети 6 кВ ограничено электричество у потребителей в границах: ул. Согласия, ул. Большая Садовая, ул. Сиверса.

Электроснабжение будет возобновлено без предупреждения.

Ева Китаева