Условный срок получил житель Хакасии, разгуливавший по улицам с муляжом бомбы

Суд Хакасии приговорил к пяти годам условно 43-летнего жителя Черногорска, который ходил по городу с муляжом бомбы. Его признали виновным в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 и ст. 223.1 УК РФ), сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года в полицию Черногорска поступило сообщение о том, что рядом с автовокзалом разгуливает мужчина с пистолетом и предметом, похожим на взрывное устройство. Силовики задержали правонарушителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пистолет, который он держал в руках, оказался пневматическим, а устройство с проводами, микросхемой и лампочкой, не представляло угрозы.

В токарной мастерской, где работал задержанный, правоохранители изъяли порошок в пластиковых пробирках (около 30 г). Экспертиза установила, что это взрывчатые вещества. Допрашивавшим его следователям мужчина сказал, что изготовил порошок самостоятельно ради научного эксперимента, так как с детства увлекался химией и взрывотехникой. Свою странную прогулку с пневматикой и муляжом бомбы объяснил нетрезвым состоянием.

Илья Николаев