Студента иркутского вуза осудили на 9 лет за финансирование терроризма

Суд вынес приговор 20-летнему студенту иркутского вуза, обвиняемому в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и приготовлению к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Подсудимому назначили девять лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела переводил средства на счета международной террористической организации. Кроме того, в марте 2024 года он намеривался вступить в ее ряды. Для этого студент купил авиабилеты в Афганистан. «Он предпринял попытку пересечения границы России, которая не была реализована по независящим от него обстоятельствам»,— говорится в сообщении.

По отбытии наказания осужденный будет принудительно выслан из РФ с последующим пожизненным запретом на въезд. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах пояснили, что обвиняемый является гражданином Таджикистана. Он обучался в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

Александра Стрелкова