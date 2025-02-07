В Ярославле объявлен конкурс на проект памятника участникам СВО

В Ярославле объявлен конкурс на создание проекта памятника «Воинам — участникам специальной военной операции». Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Монумент планируется установить в парке Мира в Кировском районе. Участники конкурса могут предложить свое место размещения памятника. Как указано в документе, инициатива направлена на сохранение памяти о защитниках Отечества и «композиционное обогащение городской среды».

Оценивать проекты будет жюри. За первое место предусмотрена выплата в размере 100 тыс. руб., за второе — 40 тыс. руб., за третье — 10 тыс. руб. Заявки принимаются до 20 марта, а итоги подведут 11 апреля.

Сейчас в парке Мира находится стела «Ярославль — город трудовой доблести».

Антон Голицын