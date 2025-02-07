Мусоросортировочный комплекс за 4 млрд рублей запустят в Кузбассе в 2025 году

В Кемеровской области в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 350 тыс. тонн. Он рассчитан на прием ТКО со всей Северо-Кузбасской агломерации. Проект реализует компания «РИИР Кемерово» (входит в московское «РИИР инвест»). Инвестиции в комплекс составят более 4 млрд руб., сообщает правительство региона. Для финансирования также планируется привлечь кредитные средства ВЭБ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Он позволит в несколько раз снизить объем захоронения твердых коммунальных отходов, а также вовлечет в оборот не менее 25% вторичных ресурсов», — рассказал глава региона Илья Середюк.

На территории строящегося комплекса возведут производственно- технические и складские помещения, пункт весового контроля, газовую котельную и гараж. Оборудование для нового комплекса в рамках специального инвестиционного контракта выпустит дочернее предприятие «Уралвагонзавода».

ООО «РИИР Кемерово», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2019 года, на 100% принадлежит московскому ООО «РИИР инвест», которым владеют гендиректор Таисия Пыжова (25%), а также гендиректор АО «Отечественные лекарства» Дмитрий Шульженко (50%) и Святослав Петрушко (25%), которые по данным на 2017 год являлись совладельцами АО «Отечественные лекарства» (данные после 2017 года не раскрываются). «РИИР инвест», по информации официального сайта, специализируется на создании и восстановлении коммунальной инфраструктуры в регионах России на основе государственно-частного партнерства.

Лолита Белова