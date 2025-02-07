Защита пособника Фургала просила освободить его от наказания из-за болезни

Защита Марата Кадырова, которого следствие считает подельником экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, просила освободить его от отбывания наказания из-за онкологического заболевания. Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Приговор по делу вынес 10 февраля 2023 года Люберецкий городской суд Подмосковья. Фургала обвиняют в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Он получил 22 лет колонии строгого режима, Кадыров — 9,5 лет. Апелляция и кассация оставили приговор в силе. На заседании в кассационном суде Кадыров сказал, что у него вторая стадия рака легкого.

Однако суд счел, что назначенное больному наказание «является справедливым». «От его отбывания он... не мог быть освобожден, поскольку в материалах дела не содержится объективных данных, свидетельствующих о невозможности осужденного по состоянию здоровья отбывать назначенное ему наказание»,— сказано в материалах суда.

Фургал проходит по делу об убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на предпринимателя Александра Смольского (ст. 105 и ст. 222 УК РФ), совершенных в период с 2004-го по 2005 год. Еще два фигуранта дела — Андрей Палей и Андрей Карепов — получили 17 и 21 год заключения соответственно.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Исковой Фургал».