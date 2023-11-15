Апелляционный суд оставил в силе приговор Сергею Фургалу

Московский областной суд оставил в силе приговор экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года колонии строгого режима по делу об организации убийств. Апелляционная инстанция также назначила повторное рассмотрение вопроса о выплате процессуальных издержек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Такого история еще не знала, то, что мы видим,— это очень плохо»,— сказал Сергей Фургал после оглашения решения суда. В ходе рассмотрения апелляции защита пыталась доказать факты давления на присяжных при вынесении ими решения.

Защита настаивала на отмене приговора, вынесенного Люберецким судом Подмосковья в феврале 2023 года. Тогда суд приговорил Сергея Фургала к 22 годам по делу об убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на предпринимателя Александра Смольского (ст. 105 и ст. 222 УК РФ), совершенных в период с 2004-го по 2005 год. Другие фигуранты дела — Андрей Палей и Андрей Карепов — получили 17 и 21 год заключения соответственно, Марат Кадыров был осужден на девять с половиной лет.

В октябре «Ъ» писал, что уже после вынесения вердикта трое запасных присяжных пожаловались защитникам Сергея Фургала на якобы оказанное на них давление со стороны председательствующего в процессе судьи Люберецкого горсуда Геннадия Цоя. По их версии, господин Цой неоднократно посещал комнату, где заседала коллегия.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Присяжные ослушались вердикта».

Полина Мотызлевская