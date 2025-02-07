В Польше планируют убрать стоящий с 2017 года российский танкер

Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что порт Гдыни обязан убрать российский танкер «Хатанга». Он стоит в порту с 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер «Хатанга» (Мурманск, февраль 2013 года)

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Танкер «Хатанга» (Мурманск, февраль 2013 года)

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Соответствующее решение вынес директор Морского управления Гдыни. «Судно угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации»,— сказано в сообщении министерства (цитата по ТАСС).

Администрация порта обязана убрать судно в течение трех месяцев. Управление также потребует от российского судовладельца возместить убытки за весь период стоянки судна в порту.

Танкер «Хатанга» спустили на воду в Мальмё в Швеции в 1987 году. Он прибыл в Гдыню в 2017 году, но не прошел государственный портовый контроль и был задержан. Владельцем судна было Мурманское морское пароходство, которое в 2020 году признали банкротом.